Еврокомиссия передаст Украине дополнительное энергетическое оборудование к зиме

В ноябре «комиссия координирует новую поставку экстренной помощи объемом более 1,8 тысячи тонн, в том числе оборудования для энергетики». Таким образом, объясняют в Брюсселе, общий объем помощи материалами и оборудованием, направляемой на Украину, достигает 74 тысяч тонн на сумму более 450 млн евро и дополняет уже оказанную с начала событий на Украине финансовую гуманитарную помощь на 523 млн евро.

Последняя партия помощи, уточняют в Еврокомиссии, поступила из Бельгии, Германии, Люксембурга, Словакии, Финляндии и Швеции. Речь идет об оборудовании энергоснабжения, временных укрытиях, наборах для оказания первой помощи, защитной одежде, противопожарном оснащении, водовозах и автобусах.