После согласования бюджета ЕС на 2023 год выплаты Литве составят 2,5 млрд евро

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Европейский Парламент и Совет ЕС согласовали бюджет Европейского союза (ЕС) на 2023 год, в котором ассигнования на выплаты оставят 168,6 млрд евро. Выплаты Литве в следующем году составят около 2,5 млрд евро, а вклад Литвы в бюджет ЕС должен составить около 666 млн евро.

В 2023 году Литва планирует получить около 1,1 млрд евро из фондов политики смычки ЕС, из фондов общей сельскохозяйственной политики ЕС — около 0,9 млрд евро, на реализацию крупных инфраструктурных сетевых проектов — около 347 млн. евро, на закрытие Игналинской АЭС — около 60 млн евро.