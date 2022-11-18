После согласования бюджета ЕС на 2023 год выплаты Литве составят 2,5 млрд евро

Европейский Парламент и Совет ЕС согласовали бюджет Европейского союза (ЕС) на 2023 год, в котором ассигнования на выплаты оставят 168,6 млрд евро. Выплаты Литве в следующем году составят около 2,5 млрд евро, а вклад Литвы в бюджет ЕС должен составить около 666 млн евро.
В 2023 году Литва планирует получить около 1,1 млрд евро из фондов политики смычки ЕС, из фондов общей сельскохозяйственной политики ЕС — около 0,9 млрд евро, на реализацию крупных инфраструктурных сетевых проектов — около 347 млн. евро, на закрытие Игналинской АЭС — около 60 млн евро.
Бюджетные обязательства ЕС достигнут 186,6 млрд евро — на 2,4% больше, чем в бюджете 2022 года, а взносы 168,6 млрд. евро или на 0,8% меньше.
Соглашение должно быть официально одобрено как Европейским Парламентом, так и Советом ЕС в течение 14 дней.
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