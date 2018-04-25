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Ученые опровергли теорию о неестественном происхождения коронавируса

Фото pixabay.com

Эксперты в области здравоохранения из разных стран опровергли заявления о том, что коронавирус нового типа имеет неестественное происхождение, говорится в заявлении ученых, опубликованном во всемирно известном медицинском журнале The Lancet.

«Мы являемся учеными в области общественного здравоохранения, которые внимательно следят за появлением новой коронавирусной болезни COVID-19 и глубоко обеспокоены ее влиянием на здоровье и благополучие в мире. Высоко оценивая усилия китайских ученых и работников здравоохранения по выявлению патогена, снижению его воздействия и обмену информацией, отмечаем, что быстрому, открытому и прозрачному обмену данными об этой вспышке в настоящее время угрожают слухи и дезинформация вокруг ее истоков «, — отмечают в совместном заявлении 27 ученых.

«Мы вместе решительно осуждаем теории заговора, предполагающие, что COVID-19 не имеет естественного происхождения», — заявили ученые, подчеркнув, что «теории заговора не создают ничего, кроме страха, слухов и предубеждений, которые ставят под угрозу наше глобальное сотрудничество в борьбе с этим вирусом».

Эксперты проанализировали геномы возбудителя и пришли к выводу, «что этот коронавирус возник в дикой природе, как и многие другие появляющиеся патогены», — говорится в заявлении.

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Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухане. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название — COVID-19. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах. По последним данным, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

belta.by

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