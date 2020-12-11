Удастся ли убрать «гнойник» на газовом рынке Литвы?

Литва построила собственный терминал сжиженного природного газа (СПГ) в 2014 году. Власти обосновывали свое решение желанием избавиться от газовой монополии российского «Газпрома». Однако терминал дорого обходится Литве: ежегодно Klaipėdos nafta за аренду платит Норвегии 60 миллионов евро. Чаще всего Литва получает сжиженный природный газ из Норвегии и России.
Исполняющий обязанности министра энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал нынешнюю ситуацию «унаследованным гнойником» в «здоровом рынке газа», за который должны платить потребители газа, электроэнергии и тепла. По его словам, если ситуация не изменится и количество танкеров, закупаемых у норвежской энергетической компании Equinor, не сократится, то к 2024 году убытки могут достичь 200 миллионов евро.
Министерство предлагает в 2021 году купить два судна с газом вместо четырех, чтобы таким образом более чем на 20 млн евро в год снизить затраты и примерно на 30% — составляющую безопасности терминала сжиженного природного газа. Все эти затраты покрываются потребителями газа, сообщает BNS.
Завершающий срок полномочий премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что именно усилиями Министерства энергетики возобновлены переговоры с Equinor.
«Наше предложение — установить два груза, так как эти грузы несут убыток от 25 млн евро до 30 млн евро на следующий год. Если такие тенденции будут продолжаться, то до истечения срока этого контракта в 2024 году убыток может составить около 200 млн евро», — сказал ВРИО министра энергетики Ж. Вайчюнас.
Министерство энергетики в ноябре сообщило, что предлагает кабмину заметно снизить затраты на содержание терминала СПГ — если Сейм и правительство это одобрят, то приходящиеся на потребителей затраты на поддержание минимальной деятельности терминала снизятся примерно с 25 млн евро в этом году до 6,5-7 млн евро в 2021-м.
Это значит, что большая часть убытков, которые имеют место сейчас из-за исключительно дорогого газа Equinor, будет переведено на государственную группу электроэнергетического сектора Ignitis grupe, если только она проведет переговоры с Eguinor и снизит цену на газ или количество грузов газа.
Ignitis утверждает, что уже инициировала переговоры с Equinor.
В связи с предложением Министерства энергетики в следующем году снизить наполовину число грузов газа, покупаемых для поддержания деятельности Клайпедского терминала сжиженного природного газа у норвежского концерна Equinor, правительство на минувшей неделе оставило решение этого вопроса новому кабинету министров.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ