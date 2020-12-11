Удастся ли убрать «гнойник» на газовом рынке Литвы?

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Литва построила собственный терминал сжиженного природного газа (СПГ) в 2014 году. Власти обосновывали свое решение желанием избавиться от газовой монополии российского «Газпрома». Однако терминал дорого обходится Литве: ежегодно Klaipėdos nafta за аренду платит Норвегии 60 миллионов евро. Чаще всего Литва получает сжиженный природный газ из Норвегии и России.

Исполняющий обязанности министра энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал нынешнюю ситуацию «унаследованным гнойником» в «здоровом рынке газа», за который должны платить потребители газа, электроэнергии и тепла. По его словам, если ситуация не изменится и количество танкеров, закупаемых у норвежской энергетической компании Equinor, не сократится, то к 2024 году убытки могут достичь 200 миллионов евро.

Министерство предлагает в 2021 году купить два судна с газом вместо четырех, чтобы таким образом более чем на 20 млн евро в год снизить затраты и примерно на 30% — составляющую безопасности терминала сжиженного природного газа. Все эти затраты покрываются потребителями газа, сообщает BNS.