  • Началась подписка на 2021 год!
default image
В Вильнюсе - самая красивая рождественская елка Европы

Подробнее...
default image
13-я пенсия: предвыборное обещание или реальность?

Подробнее...
default image
Какое жилье предпочитает молодежь?

Подробнее...
default image
О выздоровлении от коронавируса

Подробнее...
default image
Порядок проведения экспресс-тестов

Подробнее...
default image
Покупка социального жилья

Подробнее...
default image
Не откладывайте банковские переводы

Подробнее...
default image
Удастся ли убрать «гнойник» на газовом рынке Литвы?

Подробнее...
default image
Рождественский городок переселился в виртуальное пространство

Подробнее...
default image
Депортация, или принудительное переселение

Подробнее...
default image
Экзамены на аттестат зрелости

Подробнее...
default image
Масштабы коррупции

Подробнее...
default image
Завершил деятельность батальон стран Балтии

Подробнее...
default image
Президент утвердил новый состав правительства

Подробнее...
default image
О риске роста дефицита бюджета

Подробнее...
default image
Сокращается поток мигрантов из Беларуси

Подробнее...
default image
Ужесточили карантин

Подробнее...
default image
Ликвидируется зона охраны госграницы

Подробнее...
default image
Зарплата в цифрах

Подробнее...
default image
Призывы Католической церкви

Подробнее...
default image
Расходы населения в канун ковидного Нового года

Подробнее...
default image
Депортация

Подробнее...
default image
Контроль за изоляцией

Подробнее...
default image
Важнейший урок пандемии – экономия

Подробнее...
default image
В память о Неизвестном солдате

Подробнее...
default image
Лейла

Подробнее...
default image
Преподобный Савва Сторожевский

Подробнее...
default image
Вильнюс предлагает сохранить елки до весны и посадить Рождественский лес

Подробнее...
default image
Подавляющее большинство жителей 70 бедных стран не получат COVID-вакцин

Подробнее...
default image
Литва вторая в Европе по заболеваемости COVID-19 и девятнадцатая по смертности

Подробнее...
default image
В России обнаружили "уникальное" месторождение газа

Подробнее...
default image
Д. Крейвис: Балтийским странам продолжает грозить энергошантаж

Подробнее...
default image
По данным системы e.sveikata, от COVID-19 умерло на 153 человека больше, чем сообщалось

Подробнее...
default image
Чехия планирует отказаться от угля к 2038 году

Подробнее...
default image
За год потребительские цены в странах Балтии выросли лишь в Литве

Подробнее...
default image
Центр кибербезопасности ЕС не будет в Вильнюсской телебашне

Подробнее...
default image
Макрон объявил о строительстве атомного авианосца

Подробнее...
default image
Сейм утвердил программу правительства И. Шимоните

Подробнее...
default image
Литве нужно менять коммуникацию по БелАЭС – Л. Касчюнас

Подробнее...
default image
ВОЗ: вакцины не смогут полностью ликвидировать COVID-19

Подробнее...
TOP,Экономика,Энергетика

Удастся ли убрать «гнойник» на газовом рынке Литвы?

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Литва построила собственный терминал сжиженного природного газа (СПГ) в 2014 году. Власти обосновывали свое решение желанием избавиться от газовой монополии российского «Газпрома». Однако терминал дорого обходится Литве: ежегодно Klaipėdos nafta за аренду платит Норвегии 60 миллионов евро. Чаще всего Литва получает сжиженный природный газ из Норвегии и России. 

Исполняющий обязанности министра энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал нынешнюю ситуацию «унаследованным гнойником» в «здоровом рынке газа», за который должны платить потребители газа, электроэнергии и тепла. По его словам, если ситуация не изменится и количество танкеров, закупаемых у норвежской энергетической компании Equinor, не сократится, то к 2024 году убытки могут достичь 200 миллионов евро.

Министерство предлагает в 2021 году купить два судна с газом вместо четырех, чтобы таким образом более чем на 20 млн евро в год снизить затраты и примерно на 30% — составляющую безопасности терминала сжиженного природного газа. Все эти затраты покрываются потребителями газа, сообщает BNS. 

реклама

Завершающий срок полномочий премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что именно усилиями Министерства энергетики возобновлены переговоры с Equinor.

«Наше предложение — установить два груза, так как эти грузы несут убыток от 25 млн евро до 30 млн евро на следующий год. Если такие тенденции будут продолжаться, то до истечения срока этого контракта в 2024 году убыток может составить около 200 млн евро», — сказал ВРИО министра энергетики Ж. Вайчюнас. 

Министерство энергетики в ноябре сообщило, что предлагает кабмину заметно снизить затраты на содержание терминала СПГ — если Сейм и правительство это одобрят, то приходящиеся на потребителей затраты на поддержание минимальной деятельности терминала снизятся примерно с 25 млн евро в этом году до 6,5-7 млн евро в 2021-м. 

Это значит, что большая часть убытков, которые имеют место сейчас из-за исключительно дорогого газа Equinor, будет переведено на государственную группу электроэнергетического сектора Ignitis grupe, если только она проведет переговоры с Eguinor и снизит цену на газ или количество грузов газа. 

Ignitis утверждает, что уже инициировала переговоры с Equinor.

В связи с предложением Министерства энергетики в следующем году снизить наполовину число грузов газа, покупаемых для поддержания деятельности Клайпедского терминала сжиженного природного газа  у норвежского концерна Equinor, правительство на минувшей неделе оставило решение этого вопроса новому кабинету министров. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.