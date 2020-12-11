Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Сегодня историки, политологи активно ведут дискуссию, как правильно следует называть форму политических репрессий против советского народа, которая появилась накануне Второй мировой войны, продолжалась во время войны и достигла своего апогея в послевоенные годы. Речь идет об административном насильственном переселении граждан СССР с территорий их постоянного проживания в места их нового обитания.



Ученые спорят, какой термин использовать для обозначения этих действий – «депортация» или «принудительное переселение». Для людей, которые были невольными участниками этого процесса, не важно, были они «депортированы» или «принудительно переселены».



Как отдельные люди, так и целые народы признавались официальной властью социально опасными. Перемещение больших масс людей в географически отдаленную, в непривычную для них, часто рискованную среду обитания носило, как правило, внесудебный характер.



За 1918–1952 гг. в СССР было осуществлено 52 депортационные кампании и 130 депортационных операций.



В сентябре 1937 года на основании совместного постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) № 1428—326 «О выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края», подписанного Сталиным и Молотовым, 172 тысячи этнических корейцев были выселены из приграничных районов Дальнего Востока в необжитые целинные районы Средней Азии. В основном это были Узбекистан и Казахстан.



1 апреля 1993 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации были признаны незаконными акты, принятые, начиная с 1937 года, в отношении советских корейцев, и, по сути, корейцы были реабилитированы как жертвы политических репрессий.



В докладе председателя Совета народных комиссаров СССР и народного комиссара иностранных дел В.М.Молотова, который прозвучал на Внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г., была дана оценка действиям Красной Армии в Восточной Польше начиная с 17 сентября 1939 года.



В.М.Молотов заявил: «Перешедшая к СССР территория по своим размерам равна территории большого европейского государства. Так, территория Западной Белоруссии достигает 108 тысяч квадратных километров с населением в 4 миллиона 800 тысяч человек. Территория Западной Украины составляет 88 тысяч квадратных километров с населением в 8 миллионов человек. Таким образом, перешедшая к нам территория Западной Украины вместе с территорией Западной Белоруссии составляет 196 тысяч квадратных километров, а ее население — около 13 миллионов человек, из которых украинцев — более 7 миллионов, белорусов — более 3 миллионов, поляков — свыше 1 миллиона, евреев — свыше 1 миллиона».



2 декабря 1939 г. в ЦК ВКП(б) поступило письменное предложение наркома Л.Берии о выселении из западных областей Украины и Белоруссии до 15 февраля 1940 г. всех офицеров польской армии, полицейских, жандармов, помещиков, фабрикантов, крупных чиновников государственного аппарата бывшей буржуазной Польши и членов их семей.



Основное внимание было обращено на семьи осадников (так называли колонистов, преимущественно демобилизованных участников советско-польской войны 1919–1920 гг., получивших на завоеванных территориях Белоруссии и Украины земельные наделы от правительства Польши в 1920 г.).



В ответ на предложение Л.П.Берии последовало решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 4 декабря 1939 г. и постановление СНК СССР от 5 декабря 1939 г. о выселении осадников и использовании их на лесных разработках. Так была решена судьба 21 тысячи семей, которые подлежали депортации из западных областей УССР и БССР в Сибирь и на европейский Север. «Исправление в духе социалистического общежития» польского населения началось уже в ночь с 9 на 10 февраля 1940 г.



Всего на 1 апреля 1940 г. в Коми АССР была расселена 2191 семья – 10819 человек, в Архангельской области – 8084 семьи (41497 переселенцев), в Вологодской области – 1586 семей (7887 осадников).



Ситуация стала еще более сложной после переселения в глубь СССР польских беженцев летом 1940 г. Для 9 из 14 эшелонов с беженцами пунктом назначения была станция Котлас Архангельской области, куда первый эшелон с 2427 беженцами прибыл 7 июля 1940 г.



До конца сентября 1940 г. в спецпоселках Архангельской области были размещены 4 584 семьи (12 838 беженцев), в Вологодской – 1 712 (4 965), в Коми АССР – 2 778 (8 985), что по отношению к общему числу беженцев, переселенных в СССР к началу ноября 1940 г. (25 682 семьи – 76 382 человека), составило около 30%.



Изменения в судьбе польских спецпереселенцев стали возможны только после заключения 30 июля 1941 г. между советским правительством и польским в эмиграции договора о взаимопомощи. Одним из условий договора была амнистия всех польских граждан, находящихся на территории СССР, которая была объявлена 12 августа 1941 г. указом Президиума Верховного Совета СССР, а также постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР.



На момент амнистии в Архангельской области проживали 57094 польских спецпереселенца, из которых 46793 осадника и 10301 беженец. За два года из Польши в глубь СССР были депортированы около 320 тысяч польских граждан. Свыше 50% из них были расселены в районах европейского севера СССР.



В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. были депортированы 367000 немцев на восток – в республику Коми, на Урал, в Казахстан, Сибирь и на Алтай. На сборы отводилось два дня. Частично немцы были отозваны из действующей армии. В 1942 г. началась мобилизация советских немцев в возрасте от 17 лет в рабочие колонны. Мобилизованные немцы строили заводы, работали на лесозаготовках и рудниках.



Были депортированы также представители народов, страны которых входили в гитлеровскую коалицию (венгры, болгары, многие финны).



На основании решения Военного совета Ленинградского фронта от 20 марта 1942 г. из прифронтовой зоны в марте-апреле 1942 года было депортировано около 40 тысяч немцев и финнов. Те из них, кто вернулся домой после войны, были повторно депортированы в 1947—1948 гг.



По переписи 1939 года на территории Карачаевской АО проживал 70301 карачаевец. С начала августа 1942-го до конца января 1943 года она находилась под немецкой оккупацией.



12 октября 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, а 14 октября постановление СНК СССР о выселении карачаевцев из Карачаевской автономной области в Казахскую и Киргизскую ССР. В этих документах причины выселения объяснялись так:



«В связи с тем, что в период оккупации многие карачаевцы вели себя предательски, вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской властью, предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали дорогу немецким войскам, наступающим через перевалы в Закавказье, а после изгнания оккупантов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям, скрывают от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая им активную помощь».



В начале августа 1942 года большая часть улусов Калмыкии была оккупирована, освободили территорию Калмыкии только в начале 1943 года.



27 декабря 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, а 28 декабря — постановление СНК за подписью В.М.Молотова о ликвидации Калмыцкой АССР и о выселении калмыков в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области. В операции по выселению калмыцкого населения, получившей кодовое название «Улусы», участвовали 2975 офицеров НКВД, а также 3-й мотострелковый полк НКВД.



29 января 1944 года нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия утвердил «Инструкцию о порядке проведения выселения чеченцев и ингушей», а 31 января вышло постановление Государственного комитета обороны о депортации чеченцев и ингушей в Казахскую и Киргизскую ССР.



20 февраля Берия прибыл в Грозный и лично руководил операцией, в которой были задействованы до 19 тыс. оперативных работников НКВД, НКГБ и «СМЕРШ», а также около 100 тыс. офицеров и бойцов войск НКВД, стянутых со всей страны для участия в «учениях в горной местности». 21 февраля он издал приказ по НКВД о депортации чечено-ингушского населения. Депортация и отправка эшелонов в пункты назначения началась 23 февраля 1944 года и завершилась 9 марта 1944 года. Операция началась по кодовому слову «ЧЕЧЕВИЦА», которое было передано по радио.



Депортация сопровождалась многочисленными попытками бегства в горы или неподчинением со стороны местного населения. По официальным данным, в ходе операции были убиты 780 человек, арестованы 2016 «антисоветских элементов», изъято более 20 тыс. единиц огнестрельного оружия. Скрыться в горах сумели 6544 человека.



24 февраля 1944 года Берия предложил Сталину выселить балкарцев, а 26 февраля он издал приказ по НКВД «О мероприятиях по выселению из КБ АССР балкарского населения», а их земли передать Грузии, чтобы та могла иметь оборонительный рубеж на северных склонах Большого Кавказа. 5 марта вышло постановление ГКО о выселении из КБ АССР, а 8–9 марта началась операция. 11 марта Берия доложил Сталину, что «балкарцев выселено 37103 человека».



10 мая 1944 года Л. Берия обратился к Сталину с письменным предложением о депортации крымских татар. Причиной стали «предательские действия крымских татар против советского народа». Постановления ГКО о выселении крымско-татарского населения с территории Крыма принимались 2 апреля, 11 и 21 мая 1944 года. Аналогичное постановление о выселении крымских татар и греков с территории Краснодарского края и Ростовской области датировано 29 мая 1944 года.



Всего из Крыма были выселены 228543 человека, 191014 из них — крымские татары (более 47 тыс. семей). С каждого третьего взрослого крымского татарина взяли подписку о том, что он ознакомился с постановлением и что за побег с места спецпоселения грозил срок 20 лет каторжных работ как за уголовное преступление.



24 июля 1944 года Берия обратился с письмом к И.Сталину. Он писал: «На протяжении ряда лет значительная часть этого населения, связанная с жителями приграничных районов Турции родственными связями, отношениями, проявляет эмиграционные настроения, занимается контрабандой и служит для турецких разведывательных органов источником вербовки шпионских элементов и насаждения бандитских групп».



Он отметил, что «НКВД СССР считает целесообразным переселить из Ахалцихского, Ахалкалакского, Адигенского, Аспиндзского, Богдановского районов, некоторых сельсоветов Аджарской АССР — 16 700 хозяйств турок, курдов, хемшилов».



31 июля Государственный комитет обороны принял «совершенно секретное» постановление под № 6279 о выселении из Грузинской ССР в Казахскую, Киргизскую и Узбекскую ССР, как отмечалось в документах Отдела спецпоселений НКВД СССР, 45516 турок-месхетинцев.



В записке КГБ СССР от 23 сентября 1988 года «О выселении в 40-50-х годах некоторых категорий граждан из западных районов СССР», которая была направлена в комиссию Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40-х и начала 50-х годов» сказано:



«Всего из западных областей СССР в предвоенный и послевоенный периоды было выселено 618084 чел., из них 49107 арестовано. В том числе по республикам:



из Латвии – 57546 чел., 7682 арестовано (1941 г. – 15171, 1949 г. – 42322, 1951 г. – 53);



из Литвы – 108034 чел., 11308 арестовано (1941 г. – 15851, 1948 г. – 39766, 1949 г. – 29180, 1950-1952 гг. – 22804);



из Эстонии – 30127 чел., 4116 арестовано (1941 г. – 9156, 1949 г. – 20702, 1951 г. – 269);



с Украины – 250376 чел., 11121 арестовано (1940 г. – 121996, 1941 г. – 41645, 1947 г. – 77751, 1951 г. – 8984);



из Белоруссии – 105275 чел., 9401 арестовано (1940 г. – 73521, 1941 г. – 31754);



из Молдавии – 66726 чел., 5479 арестовано (1941 г. – 29839, 1949 г. – 34270, 1951 г. – 2617).



Мероприятия по выселению осуществлялись органами НКГБ и НКВД с участием партийного актива, представителей местных советов депутатов трудящихся. Подлежавшие выселению лица направлялись на жительство в районы Казахстана, Башкирской, Бурятской, Якутской и Коми АССР, Красноярского края, Архангельской, Иркутской, Новосибирской, Омской и ряда других областей под административный надзор органов милиции.



На каждого арестованного и направлявшегося в лагерь, а также на каждую выселявшуюся семью заводилось учетное дело. Заключение о выселении утверждалось руководством НКВД соответствующей республики и санкционировалось прокурором. Рассмотрение дел и принятие по ним решений возлагалось на Особое совещание при НКВД СССР.



Таким образом, с конца 30-х годов по 1952 г. в целом по стране было выселено около 2,3 млн человек.



После XX съезда КПСС, который состоялся в феврале 1956 года, указами Президиума Верховного Совета СССР ограничения со всех выселенных лиц были сняты и они освобождены из-под административного надзора. Значительная часть из них возвратилась на прежние места жительства. При этом снятие ограничений не влекло за собой компенсацию стоимости конфискованного имущества.



Николай ЖУКОВ