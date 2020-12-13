В память о Неизвестном солдате

Фото пресс-службы Посольства РФ

По случаю Дня Неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря, сотрудники Посольства России в Литве совместно с руководством Республиканского комитета Организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, приняли участие в мероприятиях в память о советских воинах, погибших на территории Литвы в годы Второй мировой войны.

Российские дипломаты, ветераны, представители общественных организаций возложили венки и цветы к памятникам советским воинам на Антакальнисском воинском мемориале и Евфросиньевском кладбище в Вильнюсе, а также к местам массовых захоронений советских военнопленных в Паняряй.

По словам руководителя литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктора Орлова, «здесь, на центральном воинском мемориале на Антакальнисском кладбище, где захоронены тысячи советских солдат, освобождавших столицу Литвы от немецко-фашистских захватчиков, в этих могилах нашли последнее пристанище сотни неизвестных солдат. Даже в тех захоронениях, которые появились относительно недавно благодаря работе нашей организации и вопреки историческому забвению, они обрели покой, но из списка – 21 неизвестный и только один известный. Сегодня день этих неизвестных воинов, но мы их помним, они в наших сердцах».