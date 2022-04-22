Угон автомобиля CityBee помог полиции задержать разыскиваемого Интерполом преступника 

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Угон автомобиля компании кар-шернига CityBee помог литовской полиции задержать находящегося в розыске Интерпола гражданина Эстонии, сообщила компания в пятницу.

27 марта в Вильнюсе был задержан ранее судимый за мошенничество и другие преступления гражданин Эстонии, который был внесен в международный розыск. Эту информацию BNS подтвердили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа.

Поиск этого лица начался 24 марта, когда с карточки одного из клиентов CityBee не удалось снять средства за предоставленную услугу, а автомобиль не был найден, где должен был стоять. Возникли подозрения в том, что автомобиль украден, а его сигнал GPS заблокирован. В связи с этим компания обратилась в полицию.

Вскоре выяснилось, что разыскиваемый клиент находится в и в розыске Интерпола.

На следующей день специалистам CityBee удалось удаленно заблокировать автомобиль и установить приблизительное его местонахождения в Варшаве. Вечером того же дня автомобиль был обнаружен, но подозреваемого в нем не было.

Через три дня, 27 марта работник CityBee в Вильнюсе в публичном месте опознал вернувшегося в Литву подозреваемого и сразу же сообщил в полицию, которая его и задержала, сообщил представитель по связям с общественностью Департамента полиции Рамунас Матонис

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