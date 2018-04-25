Украденный летний отпуск

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Страх перед второй волной COVID-19 украл летние каникулы: количество бронирований турпутевок в последние недели значительно упало во всех туристических странах ЕС (даже в тех, где не было увеличения случаев COVID-19).

Такое поведение жителей было спровоцировано ошибочной политикой ЕС, которая позволяет отдельным странам-членам с увеличением числа случаев COVID-19 вводить ограничения на поездки в любую страну ЕС без предварительного предупреждения, соответственно, люди не уверены, смогут ли безопасно вернуться, куда бы они ни направились (например, недавно без предварительного уведомления Соединенное Королевство ввело обязательный карантин для всех возвращающихся из Испании). Это плохая новость для зависящих от туризма стран Южной Европы и для Европейского союза в целом, где разрыв между Севером и Югом будет еще больше увеличиваться.

Еще хуже эта новость для стран, не входящих в ЕС, зависящих от туризма (Турция, Марокко, Таиланд, Индонезия, Вьетнам), поскольку сегодня не каждый решится поехать в такую далекую страну, боясь из-за введенных ограничений или отмены рейсов там застрять. Однако нет худа без добра: в августе обещают хорошую погоду, поэтому Паланга снова заполнится отдыхающими.

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Между тем, туристический сектор Балтийских государств намерен обратиться к правительствам своих стран с просьбой разрешить организацию путешествий в безопасные автономные регионы Европы. По словам президента Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гавялене, цель — чтобы три страны Балтии сообща решили, в какие местности можно было бы организовывать поездки. Пока речь идет о Канарских островах и острове Мадейра. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, если такая идея получит одобрение, то это будет обсуждаться с Европейским центром предупреждения и контроля заболеваний, чтобы получать достоверные данные о заболеваемости в отдельных регионах. Как сказала Ж. Гавялене, сейчас жители Литвы путешествуют через прилегающие регионы, а не через литовских туроператоров, поэтому условия конкуренции для последних ограничены.

Жигимантас МАУРИЦАС, старший экономист банка Luminor