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Украина и Беларусь подписали 17 соглашений на Форуме регионов

Фото Пресс-служба Президента Украины

На Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире были подписаны два межправительственных соглашения и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве.

«По результатам форума подписываются два межправительственных соглашения и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве», — отметила министр развития громад и территорий Алена Бабак.

Она напомнила, что было подписано коммерческих договоров на сумму 543 млн долларов, а в прошлом году их заключили только на 40 млн долл.

«Мы наблюдаем увеличение экспорта традиционных товаров из Украины в Беларусь. В частности, продукции АПК и пищевой промышленности на 15,5% в этом году, семян и плодов масличных растений в 2,2 раза, жиров и масел на 53,5%, черных металлов на 13,3%, котлов и оборудования к электростанциям на 19,7%», — сообщила министр.

По ее словам, в десятку экспортных позиций Украины в Беларусь вошли зерновые культуры, а из Беларуси возросли поставки нефтепродуктов, средств наземного транспорта, полимерных материалов, древесины и изделий из нее.

Благодаря, в том числе подписанным и на прошлогоднем форуме регионов контрактам, экспорт украинских товаров в Беларусь в первом полугодии достиг 891 млд долларов США и увеличился по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 15,5%, а экспорт услуг вырос на 34,3%.

korrespondent.net
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