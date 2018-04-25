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Украина может запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект, которым отменяется возможность покупки по двухсторонним договорам электроэнергии у стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества, сообщил народный депутат Алексей Кучеренко (фракция «Батькивщина»).

«Правку про отмену импорта комитет единогласно проголосовал», — сказал он в эфире телеканала «Украина».

Как сообщалось, Верховная Рада 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины «О рынке электроэнергии», разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. Герус пояснял необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

024.by

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