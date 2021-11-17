Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов

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В Украину поступила очередная – уже четвертая – партия оборонной помощи из Соединенных Штатов Америки: около 80 тонн боеприпасов. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает посольство США в Украине, передает АЗЕРТАДЖ.

«Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тыс. килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 млн долларов США, которую Президент Байден направил в Украину в августе», — говорится в сообщении.

В посольстве также напомнили, что с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 млрд долларов.

Две предыдущие партии были доставлены 10 и 18 октября. Кроме ранее согласованного объема 250 млн. долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн. долларов.