Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

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Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО, получив статус партнера, который подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр выразил благодарность партнерам в альянсе и добавил, что данный шаг сделает обе стороны сильнее.

Отметим, что участие в программе EOP предусматривает расширенный доступ к программам взаимодействия и учениям, расширенное сотрудничество в сфере разведки, обмен информацией и полученным опытом, более близкое взаимодействие во время кризисов и подготовки операций и т.д.