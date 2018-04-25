Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

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Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область), сообщает ТАСС.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью украинскому англоязычному изданию «Киев пост», выдержки из которого были опубликованы в пятницу на сайте министерства.

«Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры, — сказал Загороднюк. — Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке».

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса Украины». Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженный сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине.