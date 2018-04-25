default image
С. Сквернялис: качество и доступность высшего образования - один из главных приоритетов государства

Подробнее...
default image
США выделят 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом нового типа

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: интересы Inter RAO в Литве рассчитаны на длительный срок

Подробнее...
default image
Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

Подробнее...
default image
Президент принял верительные грамоты послов США, Греции и Сан-Марино

Подробнее...
default image
Эммануэль Макрон объявил о сокращении французского ядерного арсенала

Подробнее...
default image
Страны Восточной Европы намерены обжаловать в суде ЕС ужесточение работы перевозчиков

Подробнее...
default image
Правительство Эстонии поддержало поправки в законы об иностранной рабочей силе

Подробнее...
default image
Доставленного из аэропорта в больницу мужчину выписали, у него сезонный грипп

Подробнее...
default image
Россия и Беларусь продолжат консультации по интеграции

Подробнее...
default image
С. Сквернялис: страны Балтии близки к решению не покупать электричество с БелАЭС

Подробнее...
default image
Путин подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

Подробнее...
default image
Из-за споров об управлении Rail Baltica планируется еще одна встреча премьеров

Подробнее...
default image
Латвия получит меньше евроденег

Подробнее...
default image
Новый температурный рекорд зафиксирован в Антарктиде

Подробнее...
default image
Премьер Литвы в Таллине обсудил вопросы Rail Baltica и энергетики

Подробнее...
default image
Уровень безработицы в Литве в январе повысился

Подробнее...
default image
Количество шмелей в Европе и Северной Америке за 50 лет снизилось на треть

Подробнее...
default image
«Не позволим отнять нашу Победу!»

Подробнее...
default image
Права пациентов и компенсации за причинение вреда здоровью

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

  • Фото mil.gov.ua

Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область), сообщает ТАСС.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью украинскому англоязычному изданию «Киев пост», выдержки из которого были опубликованы в пятницу на сайте министерства.

«Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры, — сказал Загороднюк. — Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке».

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса Украины». Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженный сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине.

реклама

Избранный в апреле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил неизменность выбранного прежним руководством страны курса на вступление в НАТО. В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте Украина не смогла получить приглашение присоединиться к Плану действий по членству в альянсе из-за разногласий членов НАТО по этому вопросу. В Бухарестской декларации было только закреплено, что Украина в будущем может стать членом Североатлантического альянса, но вместе с тем в документе не были указаны какие-либо сроки.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600