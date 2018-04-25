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Эммануэль Макрон объявил о сокращении французского ядерного арсенала

  • Фото kremlin.ru

Президент Эммануэль Макрон объявил о сокращении Францией своего ядерного арсенала. «Франция сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок», — сказал Макрон, выступая в Париже перед офицерами — выпускниками военных учебных заведений. Его слова приводит «Интерфакс».

Президент Франции предупредил, что европейские страны «не могут оставаться зрителями» перед лицом потенциальной гонки ядерных вооружений, призвав разработать международную программу контроля над вооружениями. По его мнению, до 2021 года в мире начнется самое масштабное соперничество в военной сфере с 1960-х годов, и европейские страны могут стать свидетелями новой гонки вооружений, в том числе ядерных.

Макрон подчеркнул, что сокращение ядерного арсенала Франции дает ей «законное право требовать конкретных шагов от других ядерных держав по глобальному разоружению, которое было бы постепенным, заслуживающим доверия и проверяемым». Он также выступил за принятие бюджета для модернизации ядерного потенциала Франции, которая после Brexit остается единственным государством Евросоюза, обладающим атомным оружием. Предполагаемый размер бюджета составляет около 37 млрд евро.

Макрон также призвал добиться продления договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США. Французский лидер отметил, что этот договор, срок которого истекает в 2021 году, отражает реалии времен холодной войны, но все еще актуален, так как у РФ и США по-прежнему самые большие арсеналы ядерного оружия в мире.

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NEWSru.com

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