Украина возводит стену на границе с Беларусью

«Строится стена на границе Волынской области с Беларусью — железобетонный забор с колючей проволокой. Это один из элементов инженерных ограждений, которые оборудуют для защиты границы. Конечно, работы идут не только на Волыни. Это касается всех регионов, граничащих с Беларусью и Россией», — отметил он.

По словам Тимошенко, пограничники постоянно отслеживают ситуацию, располагают всем необходимым оборудованием для того, чтобы увидеть врага издалека, в тылу. А над обустройством границы системно работают областные власти и местный бизнес. Мы ведь все хотим защиты и делаем все для того, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага.

На видео, снятом во время инспектирования строительства, что замруководителя Офиса президента в сопровождении пограничников осматривает уже установленные железобетонные секции. Он обращает внимание на то, что у белорусов слабенький забор. Военные объясняют, что основная система инженерных сооружений и заграждений у них находится за 5 км до границы.

Украиной оборудовано уже около 3 км линии разграничения. В целом граница с Беларусью составляет 1084 км. Она отделяет белорусские Брестскую и Гомельскую области от украинских Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

Высота забора — около 3 метров. Сверху над ним закреплена спираль из колючей проволоки «Егоза», которую еще называют армированной колючей лентой. Как заявляют производители этой «колючки», она в заградительных конструкциях тем, кто захочет через них перелезть, наносит серьезные увечья, что дает охранникам достаточно времени на реагирование.

Перед забором — ров с водой и насыпь. Но это еще не все, что сделает нашу границу безопасной, однако все подробности не раскрываются.

«Пограничники вместе с областными властями сейчас работают над тем, чтобы такие сооружения были по всей Волынской области, а также на примере Волыни, чтобы такие работы происходили и в Ровенской области, и в Житомирской, и в других областях. Но Волынская область — это пример того, как нужно делать», — говорит Тимошенко.

Дело на миллиарды

Сколько времени будет продолжаться строительство этого забора на границе, пока неизвестно. Но, напомним, что Польша в этом году уже построила 186-километровую стену — тоже на границе с Беларусью. С работой там справились за 5 месяцев, с января по июнь этого года.

Кстати, в Украине уже был проект по укреплению границы — «Стена». Правда, он больше известен как Стена Яценюка, ведь его в 2014 году представил тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк, которого считают идеологом самой этой идеи. Планировалось возведение фортификационного сооружения на границе с Россией протяженностью в 1,5 тыс. км. По данным Государственной пограничной службы, обнародованным в начале этого года в СМИ, проект обустройства границы «Стена» завершен, на его реализацию за семь лет из госбюджета израсходовано 2,437 млрд грн. В ходе реализации его оборудовано 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км дорог, 149 переходов дорог через овраги, 99 км металлических заборов и 62 км заграждения с колючей проволокой. Однако существует мнение о том, что якобы этой стены на самом деле не существует и вспоминают о ней только с иронией.