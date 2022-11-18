Старт системы толлинга намечается отложить до середины 2024 года

Внедрение в Литве новой системы оплаты дорожных сборов, так называемого электронного толлинга стоимостью почти 40 млн евро пробуксовывает и потому ожидается, что заработает в середине или осенью 2024 года.
Ранее планировалось, что новая система заработает с начала 2023 года, однако в начале октября Дирекция автомобильных дорог Литвы (ДАДЛ) признала, что начало ее эксплуатации будет отложено из-за затянувшегося судебного разбирательства.
Конкурс пока временно приостановлен из-за жалоб латвийских компаний SW Baltics и Viral Engineering, сообщает Дирекция автодорог.
Новая дата внедрения системы указана в поправках к Закону о финансировании программ содержания и развития автомобильных дорог, подготовленных Министерством транспорта. В них также указано, что правительство предоставит ДАДЛ государственную гарантию под кредит в размере до 90 млн евро.
Кроме того, правительству предлагается признать толлинговую систему важным проектом для государства, и она должна быть создана по всей Литве к 1 сентября 2024 года.
Инвестиции в проект составят около 38 млн евро, из которых 34,8 млн евро будут предоставлены ДАДЛ в кредит Министерством финансов в соответствии с договором, подписанным в сентябре 2021 года, а остальные средства будут взяты из средств оплаты дорожных сборов.
В настоящее время с использованием системы начисления виньетки (основанной на времени) собирается около 50 млн евро в год. После установки толлинговой системе планируется собирать более 110 млн евро.
Электронная система взимания платы уже используется в Германии, Словакии, Бельгии, Венгрии, Чехии, Польше, Болгарии, России, к ней собираются присоединиться Дания и Украина.
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