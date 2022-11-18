Старт системы толлинга намечается отложить до середины 2024 года

Конкурс пока временно приостановлен из-за жалоб латвийских компаний SW Baltics и Viral Engineering, сообщает Дирекция автодорог.

Новая дата внедрения системы указана в поправках к Закону о финансировании программ содержания и развития автомобильных дорог, подготовленных Министерством транспорта. В них также указано, что правительство предоставит ДАДЛ государственную гарантию под кредит в размере до 90 млн евро.

Кроме того, правительству предлагается признать толлинговую систему важным проектом для государства, и она должна быть создана по всей Литве к 1 сентября 2024 года.

Инвестиции в проект составят около 38 млн евро, из которых 34,8 млн евро будут предоставлены ДАДЛ в кредит Министерством финансов в соответствии с договором, подписанным в сентябре 2021 года, а остальные средства будут взяты из средств оплаты дорожных сборов.

В настоящее время с использованием системы начисления виньетки (основанной на времени) собирается около 50 млн евро в год. После установки толлинговой системе планируется собирать более 110 млн евро.

Электронная система взимания платы уже используется в Германии, Словакии, Бельгии, Венгрии, Чехии, Польше, Болгарии, России, к ней собираются присоединиться Дания и Украина.

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