ЕК утвердила схему помощи энергоемким компаниям Литвы на 30 млн евро

Помощь не будет превышать 2 млн евро на одного ее получателя и будет предоставляться до конца 2023 года, сообщило представительство ЕК в Литве.

«Для Литвы эта схема необходима, подходит и является пропорциональной для борьбы с крупными экономическими перебоями», – говорится в сообщении.

Схема позволяет поддерживать компании, действующие в секторах, сильно затронутых нынешним геополитическим кризисом, прежде всего это касается энергоемких предприятий, например текстильной, деревообрабатывающей промышленности, добычи руды и производства основных металлов.

Получатели помощи, соответствующие требованиям схемы, получат право получать прямые дотации, но не более 50 тыс. евро на одного. Схема будет применяться до конца этого года.

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