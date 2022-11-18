Венгрия начинает экономическое сотрудничество с Ираном

Венгрия договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики. Таким образом Будапешт якобы хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook.
По его словам, страна хочет вернуть Иран в систему международного сотрудничества. В Венгрию с визитом уже приехал министр экономики Ирана Эхсан Хандузи для заседания общего экономического комитета.
«В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед для стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке», — заявил Сийярто.
Он также добавил, что «нормализацию ситуации стоит начать с экономического сотрудничества».freecity.lv