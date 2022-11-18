Венгрия начинает экономическое сотрудничество с Ираном

Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Венгрия договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики. Таким образом Будапешт якобы хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

По его словам, страна хочет вернуть Иран в систему международного сотрудничества. В Венгрию с визитом уже приехал министр экономики Ирана Эхсан Хандузи для заседания общего экономического комитета.