На фоне войны граждане России продолжают активно покупать недвижимость в Литве

МВД утверждает, что владение недвижимым имуществом в Литве не дает права на получение вида на жительство или национальной визы, а также не является основанием для допуска граждан России в Литву.

По данным Реестрового центра, в этом году граждане Беларуси приобрели в Литве около 380 объектов недвижимости, а в прошлом году — около 390.

Средняя стоимость сделок, заключенных гражданами России и Беларуси в Литве в этом году, составляет около 80-90 тыс. евро.

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