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На фоне войны граждане России продолжают активно покупать недвижимость в Литве

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В этом году граждане России купили в Литве 700 объектов недвижимости, тогда как в 2021 году было куплено почти 800, сообщил портал LRT.

Поскольку Россия продолжает войну в Украине, шенгенские визы в настоящее время гражданам России не выдаются, а количество покупаемой ими недвижимости в Литве  сокращается незначительно, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне, консерватор Лауринас Касчюнас говорит, что инициируются поправки в законодательные акты, препятствующие приобретению гражданами России недвижимости в Литве во время чрезвычайного положения. 

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МВД утверждает, что владение недвижимым имуществом в Литве не дает права на получение вида на жительство или национальной визы, а также не является основанием для допуска граждан России в Литву.

По данным Реестрового центра, в этом году граждане Беларуси приобрели в Литве около 380 объектов недвижимости, а в прошлом году — около 390.

Средняя стоимость сделок, заключенных гражданами России и Беларуси в Литве в этом году, составляет около 80-90 тыс. евро.

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