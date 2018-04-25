Украина вводит «локдаун выходного дня»

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РИА Новости пишут, что власти Украины отменили действовавший ранее в стране адаптивный карантин и ввели всеобщий «локдаун выходного дня». Предварительно, ограничения будут действовать с 14 до 30 ноября.

Так, всеобщий карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В это время разрешается работать только продуктовым магазинам, аптекам, АЗС, ветеринарным клиникам и аптекам, общественному транспорту. Кафе и рестораны закрываются, они смогут оказывать услуги только навынос, торгово-развлекательные центры также будут закрыты.

Напомним, ранее власти Украины продлили режим ЧС до 31 декабря. ВУЗам рекомендовано перейти на дистанционное обучение, школам — отправить учеников на каникулы. С 9 ноября в Украине действует новое карантинное зонирование — городов и районов в «жёлтой» и «зелёной» зонах больше нет.