Украина закрывает границы

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины закрыть на две недели въезд для иностранных граждан не коснется международных грузовых перевозок. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инфраструктуры страны.

«Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузовых перевозок. Международные грузовые перевозки не прекратятся», — сообщило ведомство в Facebook.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге в пятницу, что Украина через 48 часов закроет на две недели въезд для иностранных граждан. При этом он подчеркнул, что «граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться» на родину.

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

«С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим для суши и морского [сообщения], в первую очередь суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства», — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, останутся ли открытыми пункты пересечения границы железнодорожным, автомобильным и морским транспортом Разумков ответил, что «по состоянию на сегодня ситуация именно такая».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге в пятницу, что Украина через 48 часов закроет на две недели въезд для иностранных граждан. При этом он подчеркнул, что «граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться» на родину. В Мининфраструктуры страны уточнили при этом, что указанный запрет не будет касаться международных перевозок.