В Эстонии подтверждены 79 новых случаев коронавируса

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В пятницу лаборатория департамента здоровья подтвердила 38 новых случаев коронавируса, всего в Эстонии заболевание диагностировано у 79 человек.

По сообщению пресс-службы департамента здоровья, всего с 31 января сделан 701 тест на COVID-19. Сейчас выявлять вирус COVID-19 в Эстонии могут лаборатории департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Synlab.