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Число больных коронавирусом в Беларуси выросло почти вдвое, с 12 до 21 человека

Фото pixabay.com

В Беларуси число больных коронавирусом выросло с 12 до 21 человека, сообщает министерство здравоохранения республики.

«На сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденным РНК Covid-19 находится 21 пациент», — говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве уточнили, что это общее число зарегистрированных случаев заражения новым корановирусом в стране, ранее сообщалось о 12 таких пациентах.

В Минздраве также сообщили, что в республике проводится активный лабораторный контроль граждан, в том числе среди тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий.

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«На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными — то есть на тот момент вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда произошло инфицирование, но человек не является заразным. На тот момент они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на третий день. К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали», — подчеркнули в министерстве.

«Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.

По информации статистического сайта Worldometer, по состоянию на вечер четверга, количество случаев заражения новым коронавирусом Covid-19 в мире превысило 130 тысяч человек.

024.by

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