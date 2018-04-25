В Литве более 37 тыс. домохозяйств остаются без электричества

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После сильного шторма, в пятницу вечером, без электричества все еще оставалось не менее 37 тыс. домохозяйств, сообщил Оператор распределения энергии (ESO).

В пятницу, согласно данным на 22 час., наиболее сложная ситуация сохранялась в Клайпедском регионе, где почти 18 тыс. домохозяйств оставалось без электричества, в Утянском районе — около 9 тыс., в Паневежском и Шяуляйском районах — по 4 тыс. , в Каунасском регионе — около 2 тысяч.

По информации ESO, Литва не испытывала такого воздействия на электросеть более 15 лет. «Последнее массовое обрушение сети, вызванное порывами ветра, было зарегистрировано в 2005 году после урагана Эрвин», — говорится в сообщении.

По данным компании, воздействие ураганного ветра привело к сбоям в сетях с низким напряжением 0,4 кВ, средним напряжением 10 кВ и высоким напряжением 35 кВ.