Улетная комедия о совершенно “небабьих” делах

С 10 сентября в кино стартует новая работа от создателей популярнейшей картины “Любовницы”! Улетная комедия «Нефутбол»о совершенно “небабьих” делах затянет в водоворот комичных событий и заставит посмеяться от души.

Капитану команды Дане совершенно неважно, что футбол – это не женское дело! Она готова опровергнуть этот факт любой ценой. Узнав о том, что команду собираются расформировать, Даня принимает неожиданное решение! Она хочет собрать подруг детства, с которыми когда-то гоняла мяч, и выиграть решающий матч, от которого зависит судьба команды! И совершенно неважно, что в них никто не верит! Однако все не так просто… Подруги давно потеряли спортивную форму, а еще “зазвездившийся” тренер, считающий, что забивать мячи может кто угодно, но только не бабы!

Отправив неуверенность в себе на скамейку запасных, забыв о лишнем весе и потере спортивной формы, девушки смело срывают победы не только на спортивном поле, но и в личной жизни!