В кинотеатры возвращается самая страстная картина года!

С 10 сентября на большие экраны выходит долгожданное, полюбившееся миллионам зрителей во всем мире, продолжение фильма ПОСЛЕ.ГЛАВА 3 („After We Fell“)– необузданные чувства, бесконечная любовь и эротика.

Тесса (акт. Джозефина Лэнгфорд) готова к новому жизненному этапу. Блестящее окончание престижного колледжа открывает перед ней новые возможности. Девушка находит работу своей мечты в международной компании. Однако ее планы по переселению в Сиэтл совершенно не радуют Хардина (акт. Хиро Файнс-Тиффин). Его недовольство, упреки и постоянная ревность больно ранят Тессу и вселяют тревогу. Стоит ли поставить все на кон и пожертвовать многообещающей карьерой? А может лучше расстаться с Хардином? Но как забыть проведенные вместе ночи и страстные поцелуи, его сильные мужские объятия и сводящую с ума близость?

Помимо всего, планы Тессы нарушает неожиданно появившийся в ее жизни отец, которого девушка не видела почто 10 лет, и всплывающие на поверхность тайны семьи Хардина…