Борис Гребенщиков и легендарный «Аквариум» выступят 3 октября в Вильнюсе с новой программой «Тор»!

Наверное, мало кто на свете сделал такие титанические усилия, чтобы долгожданные концерты состоялись, как организаторы короткого тура по восточной Европе и сам Борис Гребенщиков! После фантастических усилий — ура!!! Стало ясно, что концерт в Вильнюсе (3 октября в 19:00 в зале «Компенса»), а также 29 сентября в Варшаве, 1 октября в Праге и 4 октября в Риге состоятся! Но только для обладателей «galimybės paso»! На концерт смогут попасть ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ, кто выполнит все требования, указанные правительством, и поэтому, подумайте о себе и других, позаботьтесь о своем здоровье! Вакцинируйтесь, друзья!
Пример для всех показал сам Борис Гребенщиков, один из первых привившийся подтвержденной ВОЗ вакциной! К нашей радости, как сам БГ, проживающий в Лондоне, так и многие другие музыканты группы, имеющие вид на жительство или гражданство европейских стран, привились международными вакцинами и таким образом важнейшее препятствие для концертов устранено!
И «АКВАРИУМ», и его поклонники невероятно соскучились друг по другу! Встреча в Вильнюсе ожидается волшебной и исполненной любви!
«Человек, делающий музыку» — именно так предпочитает называть себя сам Борис Гребенщиков. И именно в этих простых словах, по-видимому, кроется разгадка его феноменального успеха. БГ удается всего несколькими словами, несколькими аккордами затронуть самые потаенные струны души, достучаться до сердца и заставить работать разум. Его поразительные тексты и музыка вызывают целую бурю эмоций, от неприятия до восхищения, но равнодушным не остается никто. При этом, на пути к вершинам музыкального Олимпа, музыкант не боялся смелых экспериментов, постоянно пробуя новые стили и направления, стремясь найти и познать себя. И через его творчество находили и познавали себя все поклонники его таланта. Артист никогда не гнался за регалиями и наградами, и за это, словно в благодарность, он получил титулы «отца» русского рока и духовного гуру не от властей, а от простых людей.
Борис Гребенщиков сохраняет не только способность писать актуальные, задевающие за живое песни, но и непосредственное, юношеское, открытое отношение к жизни. Новый альбом «Тор» — тому подтверждение.
Борис Гребенщиков посвятил карантинные месяцы наведению порядка в архивах группы, выпустив несколько давно обещанных тематических сборников. «Тор» должен был стать одним из таких альбомов. По словам музыканта, пластинка изначально задумывалась как сборник интернет-синглов и неизданных песен, продолжение древней серии «История Аквариума». Как рассказал БГ, группа собрала песни, которые выставляла в сеть за последние десять лет, но при этом они не попадали в текущие альбомы: «Естественно, выяснилось, что вместе они звучат не так, как нужно. Начался кропотливый непосильный труд». В результате «Тор», по мнению Бориса Борисовича, «получился не разношерстной катавасией, а связной историей про сегодняшний день».
Билеты на Единственный концерт Бориса Гребенщикова 3 октября в 19:00 в зале «Compensa» продаются во всех кассах Bilietai.lt!
Любая информация о концерте, групповые заявки: +37064536403, +37067176502,
Информация по всестороннему сотрудничеству: +370 61801331