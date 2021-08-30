Борис Гребенщиков и легендарный «Аквариум» выступят 3 октября в Вильнюсе с новой программой «Тор»!

Фото Организаторов

Наверное, мало кто на свете сделал такие титанические усилия, чтобы долгожданные концерты состоялись, как организаторы короткого тура по восточной Европе и сам Борис Гребенщиков! После фантастических усилий — ура!!! Стало ясно, что концерт в Вильнюсе (3 октября в 19:00 в зале «Компенса»), а также 29 сентября в Варшаве, 1 октября в Праге и 4 октября в Риге состоятся! Но только для обладателей «galimybės paso»! На концерт смогут попасть ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ, кто выполнит все требования, указанные правительством, и поэтому, подумайте о себе и других, позаботьтесь о своем здоровье! Вакцинируйтесь, друзья!

Пример для всех показал сам Борис Гребенщиков, один из первых привившийся подтвержденной ВОЗ вакциной! К нашей радости, как сам БГ, проживающий в Лондоне, так и многие другие музыканты группы, имеющие вид на жительство или гражданство европейских стран, привились международными вакцинами и таким образом важнейшее препятствие для концертов устранено!

И «АКВАРИУМ», и его поклонники невероятно соскучились друг по другу! Встреча в Вильнюсе ожидается волшебной и исполненной любви!