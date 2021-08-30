ДГБ предупреждает о повышенной вероятности насильственных выпадов во время протестов

Как утверждает департамент, при анализе хода акции протеста, состоявшихся 10 августа возле сейма, было констатировано, что действия части ее участников, нарушавшие нормы правовых актов, не смогли остановить ни организаторы мероприятия, ни общественные деятели, обладающие авторитетом среди склонных протестовать жителей.

«Такой ход событий вероятен и во время других акций подобного рода», – говорится в документе.

В оценке также обращается внимание на то, что во время пандемии COVID-19 в различных государствах Запада активизировались распространение теорий заговора о «тотальном контроле», недоверие к госструктурам и протесты против введенных ограничений общественной и частной жизни.

И хотя ДГБ утверждает, что организаторы таких протестов обычно не стремятся провести свои цели в жизнь незаконными средствами, протестами пытаются воспользоваться «невлиятельные, но агрессивно настроенные группы, подстрекающие к социальным волнениям»,

«Во время мирных массовых протестов агрессивно настроенные и экстремистские группы нередко стремятся занять здания государственных институций, не выполняют законные требования сотрудников полиции и провоцируют беспорядки», – говорится в сообщении ДГБ.

Как отмечает департамент, подобные тенденции фиксируются и в Литве, где имеют место протесты против пандемийных ограничений, Стамбульской конвенции, инициативы узаконить однополое партнерство, поселения нелегальных мигрантов и др.

Помимо этой информации Вильнюсскому городскому самоуправлению также предоставлена и ситуация ограниченного использования.

ДГБ утверждает, что в марте и мае этого года представил «засекреченные продукты разведки», которыми информировал мэра Вильнюса о создании протестных движений и возникновении рисков социальных волнений.

Около 5 тыс. человек 10 августа собралось возле сейма в Вильнюсе, чтобы выразить несогласие с запланированными правительством ограничениями, предназначенными для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу и которые не тестируются.

Протест перерос в беспорядки, их участники блокировали выходы из здания парламента, бросали в правоохранителей бутылки, пускали сигнальные ракеты, против участников протеста был применен слезоточивый газ, задержано несколько десятков человек.

Еще одну акцию протеста планируется провести в центре столицы 10 сентября, Вильнюсское самоуправление на этой неделе собирается заново рассмотреть вопрос, выдать ли разрешение на ее проведение.