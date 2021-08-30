Разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19

Фото pixabay.com

Разведка США считает, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие. Рассекреченная версия доклада американского разведсообщества была размещена на сайте офиса директора Национальной разведки.

В документе говорится, что большинство ведомств Соединенных Штатов также полагают, что коронавирус, «вероятно, не был создан при помощи генной инженерии».

В отчете также сказано, что американские разведслужбы по-прежнему не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19 и «их мнения до сих пор расходятся». Все ведомства согласны, что такие две гипотезы, как «естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории», являются правдоподобными, отмечается в тексте.