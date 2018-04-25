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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Фото/Александр Щербак/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

На 84 году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщает РЕН ТВ во вторник, 10 декабря.

По данным телеканала, он умер в одной из клиник немецкого города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.

Интерфакс подтвердил информацию о смерти Лужкова. Агентство ссылается на источник в близком его окружении.

В июне 1992 года Лужков стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова. Он руководил городом 18 лет. 28 сентября 2010 года тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку «в связи с утратой доверия».

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