В Чехии произошла стрельба в больнице, есть погибшие

В больнице в чешском городе Острава произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, сообщается в Twitter местной полиции.

Из здания больницы эвакуировали людей, преступник пока не задержан. Полиция просит очевидцев оказать содействие в розыске мужчины ростом примерно 180 см в красной куртке, также опубликовано фото подозреваемого. По информации агентства CTK, на место выехали полицейские и пожарные, к больнице также направляется полицейский вертолет. Между тем первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек заявил, что в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает РИА «Новости».

В свою очередь чешская полиция опубликовала фотографию предполагаемого нападавшего, но вскоре ее удалила. Правоохранители установили, что это не убийца, а важный свидетель инцидента.

«В данный момент мы работаем над другой версией и ищем другого человека», – пояснили в полиции свои действия.

Издание Irozhlas сообщает, что на место стрельбы направился министр внутренних дел страны Ян Гамачек. Министр здравоохранения Адам Войтех также сообщил, что намерен прервать свою зарубежную поездку и направиться в Остраву.