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Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

By Jørund F Pedersen — Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20360890

Скончалась солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Она умерла на 62 году жизни, пишет Expressen, ссылаясь на менеджера группы Мари Димберг.

«С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни», — заявила Димберг.

У Фредрикссон остались муж и двое детей.

Последни годы женщина боролась с опухолью мозга.

Мари Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в Швеции. Первый же альбом группы Roxette стал сразу суперпопулярным в родной Швеции. А вышедший за ним диск Look Sharp «выстрелил» и в США, сделав группу популярнейшим коллективом международного уровня.

korrespondent.net

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