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В Париже открыта уникальная выставка современных литовских художников

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TOP,Культура,Новости

В Париже открыта уникальная выставка современных литовских художников

Фото fr.mfa.lt

К столетию дипломатических отношений между Литвой и Францией в Париже в субботу открылась уникальная выставка современных литовских художников.

Живопись, скульптура, фотография семнадцати литовских художников представлены в экспозиционном пространстве Espace Commines.

Организатор выставки Эдвидас Жукас сказал, что отобрать работы для выставки помог известный французский критики и искусствовед Кристиан Норберген.

«Кристиан сказал, что отобрано то, что будет интересно французскому зрителю, а литовским художникам не в чем завидовать творчеству французов и других представителей стран Запада. Мы рады тому, что сделали большое событие», – сказал Э. Жукас по телефону BNS из Парижа в субботу.

По его словам, для выставки выпущен специальный каталог, выставка представлена во французских журналах об искусстве. На открытие выставки пришли музейщики, коллекционеры, критики в области искусства, нынешние и бывшие дипломаты.

Э. Жукас сказал, что уже получил предложение устроить подобную выставку и во Флоренции, в Италии.

Посол Литвы в Париже Нериюс Алексеюнас подчеркнул, что эта выставка представляет Литву как современную и талантливую страну.

«Нет лучшего способа отметить столетие дипломатических отношений Литвы и Франции, чем провести выставку такого уровня, в которой Литва представлена как современная и талантливая страна», – сказал посол.

Первое диппредставительство Литвы начало работу в Париже 1 декабря 1919 года.

Организаторы выставки «Современное искусство Литвы» в Париже – учрежденный Йонасом и Живиле Гарбаравичюсами «Фонд искусства», вильнюсская галерея Menu tiltas («Мост искусств») и посольство Литвы в Париже.

Фото fr.mfa.lt

Выставка работает до 14 декабря, на ней представлены работы Арвидаса Алишанки, Рэя Барткуса, Стасиса Эйдригявичюса, Патриции Юркшайтите, Видмантаса Юсёниса, Руты Юсёните, Витяниса Лингиса, Индры Марцинкявичене, Вилмантаса Марцинкявичюса, Дали Матулайте, Вигантаса Паукште, Миколаса Сауки, Шарунаса Сауки, Номеды Саукене, Миндаугаса Шнипса, Андрюса Закараускаса и Кястутиса Запкуса.

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