default image
Сейм принял предложение президента, как не допускать электричество с БелАЭС

Подробнее...
default image
Сейм склоняется к введению 20%-го налога на прибыль банков

Подробнее...
default image
Проект «Петербургская сказка» приглашает на новогоднее представление «Трубадур и его друзья»

Подробнее...
default image
Г.Науседа намерен бороться за повышение выплат фермерам

Подробнее...
default image
В Вильнюсском аэропорту прошли учения по противодействию распространению вируса Эбола

Подробнее...
default image
Эрдоган рассказал, почему Турцию не принимают в ЕС

Подробнее...
default image
В Финляндии началась очередная крупная забастовка

Подробнее...
default image
Г.Науседа: банковский налог может быть введен незамедлительно

Подробнее...
default image
В Париже открыта уникальная выставка современных литовских художников

Подробнее...
default image
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Подробнее...
default image
Сейму Литвы удалось снизить заградительный барьер на выборах до 3%

Подробнее...
default image
МИД РФ ответил США на санкции в киберсфере

Подробнее...
default image
США вводят масштабные санкции за коррупцию

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: с января не будет налога на торговлю

Подробнее...
default image
Самолеты Air Baltic будут летать из Вильнюса еще в пять городов Европы

Подробнее...
default image
В Висагинасе для малоимущих – внушительные наборы продовольствия и средств гигиены

Подробнее...
default image
Госучреждения Китая откажутся от американских компьютеров

Подробнее...
default image
Г.Науседа: переговоры по Украине – первый шаг в позитивном направлении

Подробнее...
default image
ЕС разработает свой аналог американского "акта Магнитского"

Подробнее...
default image
В.Шапока: мы найдем компромисс по бюджету

Подробнее...
TOP,Новости,Экономика

Г.Науседа: банковский налог может быть введен незамедлительно

Nuotrauka www.lrp.lt/ Robertas Dačkus

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что повышенный тариф налога на прибыль банков может быть введен незамедлительно, однако для возможных налогов на загрязняющие автомобили и налога на оборот торговых сетей может потребоваться более длительный переходный период. 

Глава государства во вторник сказал, что новые налоги должны быть утверждены «с достаточно большим предупредительным периодом», однако в отношении налога на прибыль может быть сделано исключение. 

«Возможно, можно говорить на таком налоге, как налог на прибыль, его уплата имеет определенную специфику, он делится частями и, возможно это не так болезненно, если он вступит в силу с более коротким предупреждающим периодом», – сказал журналистам в Утене Г. Науседа.

Правящие сейчас рассматривают повышение тарифа налога на прибыль, превышающую 2 млн евро. В отношении такой прибыли будет применяться 20-процентный тариф налога, что на пять процентных пунктов выше, чем сейчас. 

Г. Науседа добавил, что, решая вопрос о бюджете следующего года без введения новых налогов, он также внимательно учтет соответствие проекта закону о фискальной дисциплине. 

По его словам, стихийное рассмотрение бюджета в сейме дает основания инициировать новые правила, которые бы предусматривали введение новых налогов «с определенным достаточно длительным предупредительным периодом». 

«Мы должны разделить – сокращение существующих налоговых льгот, повышение тарифов могут рассматриваться с меньшим периодом контроля или подготовки, однако совершенно новые налоги (…) должны вводиться более осторожно, и точно не так хаотично, как сейчас», – сказал Г. Науседа.


Президент отметил, что его радует установленный в проекте бюджета рост пенсий и детских пособий. 

«Да, это шажок, пусть и скромный, в направлении благосостояния, однако это должны получить обе сбалансированные стороны. У нас есть и социальные цели, и, с другой стороны, мы не можем толкать и бизнес, и населения в такое стихийное положение», – сказал президент.

Оставьте свой комментарий

avatar
600