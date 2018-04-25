Фото из открытых источников

В Финляндии началась очередная крупная забастовка рабочих.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, около 100 000 финских работников промышленного сектора начали трехдневную забастовку с тем, чтобы поддержать свои требования по зарплате.

В стачках участвуют как профсоюзы работников, так и менеджеров компаний. Забастовку объявили Финский промышленный союз, а также несколько крупных профсоюзов, представляющих интересы работников химической, деревообрабатывающей, фармацевтической и технологической промышленности, а также топливного производства. Кроме того, рабочие строительного и электротехнического секторов также объявили забастовки солидарности, в результате чего общее число бастующих почти 100 000 человек.

На прошлой неделе Финский промышленный союз отклонил предложение посредника со стороны государства. Рику Аалто, президент промышленного союза, сказал, что предложение о повышении зарплат «меньше, чем на два или три процента» их не устраивает. Более того, финские профсоюзы в значительной степени определили необходимые уровни роста заработных на примере основных стран-конкурентов, таких как Германия, в качестве ориентира для своих требований.

Отметим, что согласно некоторым подсчетам, забастовка приведет к убыткам в размере 400 миллионов евро.

Отметим, что в ноябре забастовка сотрудников почты, а также забастовка солидарности сотрудников некоторых сфер стали крупным событием в жизни Финляндии. Тогда стачки с целью повышения заработной платы привели к скандалу с последующей отставкой министра по вопросам управления госкомпаниями Сирпы Паатеро, а затем и премьер-министра страны Антти Ринне, который утратил доверие внутри правящей коалиции.