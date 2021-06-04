Умная система учета электроэнергии

Общая стоимость крупнейшего в странах Балтии проекта умного учета составляет около 150 млн евро. Глава ESO Миндаугас Кейзерис сказал, что в ходе закупок было получено самое прогрессивное решение за наилучшую цену.

Новые приборы будут интегрироваться в домашнюю систему и каждые 15 минут передавать данные о потреблении электроэнергии. В соответствии с договором установят 1,2 млн. счетчиков нового поколения (стоимость одного с установкой около 62,5 евро). Жителям не придется декларировать показания счетчиков. Счета будут выписывать автоматически. Новые счетчики позволят видеть точное потребление в разное время года, получать услуги независимых поставщиков, эффективнее потреблять электроэнергию. Они также помогут быстрее регистрировать поломки в сетях. Будет известно место поломки, станет легче устранять неполадки. Жителям не придется платить за счетчики, они будут собственностью компании ESO. Обещают, что будет возможность интеграции счетчиков в умные домашние системы.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис отметил, что с внедрением умных систем учета изменятся привычки потребителей, электричеством можно будет пользоваться тогда, когда оно стоит дешевле. По словам министра, «это крупнейший в Балтии проект умного учета, который поможет обеспечить эффективность расхода электроэнергии и надежные поставки за приемлемую цену.

Sagemcom внедрит новшество вместе со своими партнерами – Siemens и Bitė Lietuva. Внедрение проекта начнется уже в этом году. Жителям и компаниям, потребляющим более 1000 кВт в год, намечается заменить старые счетчики на новые до конца 2023 г. С 2024 года заменят счетчики у остальных потребителей. После того, как установят новые счетчики, клиенты будут автоматически получать сформированные счета. ESO гарантирует, что это позволит жителям видеть точные и понятные данные, анализировать их и менять привычки, сообщает литовская государственная энергетическая компания.