Жилищный кредит: планы и реальность

В Литве и Эстонии покупку жилья в кредит обычно планируют молодые семьи в возрасте 18-34 лет, тогда как в Латвии чаще берут кредит люди в возрасте 35-44 лет.

«Интересно, что соотношение между семьями, планирующими купить жилье в кредит, и семьями, которые намерены использовать другие источники финансирования, примерно одинаковое, но литовцы лучше осведомлены с условиями кредитования. Более половины из них уже располагают накоплениями на первоначальный взнос или накопят на него в ближайшее время. Напрашивается вывод, что семьи в нашей стране наиболее активно планируют сменить место жительства и откладывают на это деньги», — говорит Андрюс Квакшис, руководитель отдела ипотечного кредитного продукта Luminor Bank.

В Литве 29 % опрошенных семей уже знают, какую сумму жилищной ссуды они могут получить и сколько денег им потребуется для выплаты первоначального взноса по ссуде. В Эстонии 22% респондентов знакомы с условиями финансирования, в Латвии еще меньше -17%.

Почти четверть, 24%, опрошенных в Литве семей уже располагают достаточной суммой сбережений для первоначального взноса по ипотечному кредиту, а 31% семей накопят необходимую сумму за 1-3 года.

Между тем эстонцы склонны откладывать меньше – всего у 13% опрошенных в Эстонии семей на данный момент достаточно сбережений для первоначального взноса по ипотечному кредиту, 28% накопят за 1-3 года. Опрос семей в Латвии показал, что сегодня у 16% респондентов достаточно средств для первоначального взноса по кредиту, а 21% планирует отложить средства в ближайшие 1-3 года.

На первоначальный взнос более 7 лет придется копить 9% опрошенных семей в Литве, 11 % в Эстонии и 15 % в Латвии.

Опрос семей в Балтийских странах был заказан Luminor Bank в марте, проведен исследовательским центром SKDS, в общей сложности было опрошено 2100 респондентов — родителей, воспитывающих хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка в Литве, Латвии и Эстонии.

Андрюс Квакшис, руководитель отдела Luminor Bank