Пенсии: сегодня и завтра

По предварительным данным, в прошлом году расходы на выплату пенсий по сравнению с 2019 годом выросли на 282 млн евро (на 8,2%) до 3,7 млрд евро. Доля этих расходов в соотношении с ВВП в прошлом году составила 7,6% – на 0,6 проц. пункта больше, чем в 2019 году.

Пенсия одинокого человека

Парламент Литвы на минувшей неделе единогласно проголосовал за введение пенсии одинокого человека. В принятом решении узаконена новая выплата, ее размер, условия выплаты. С 1 июля 2021 года право на получение этой пенсии получат инвалиды, получатели пенсионного пособия и небольших пенсионных надбавок. С 1 января 2022 г. эту пенсию будут получать все одинокие пенсионеры и инвалиды, которые декларировали место жительства в Литве. В эту группу войдут и одинокие люди, которые никогда не были в браке, и разведенные, и овдовевшие пенсионеры.

В 2021 г. размер этой пенсии составит 28,63 евро, а с 2022 года — 32 евро. «Когда ты живешь один, без детей, без супруга, без семьи, даже расходы на жилье относительно немаленькие, несмотря на то, вдовец ты, просто одинокий человек или в разводе. Поэтому в данной ситуации мне кажется важным уравнивание прав. Надо не забывать об уровне нищеты одиноких пенсионеров, он в два раза выше в этой группе, чем в среднем по Литве. Я рада, что принято такое решение», – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте. До сих пор похожие выплаты — в размере 28 евро — получали только вдовы и вдовцы.

Индексация пенсий

Темпы роста экономики Литвы не снижаются, поэтому в ближайшие два года пенсии будут расти на 7% ежегодно, сказала представитель Министерства социальной защиты и труда Литвы Инга Бушкуте, заметив, что рассматриваются и другие возможности их повышения. Об этом информирует BNS. «Это предварительные подсчеты Содры, если темпы роста останутся прежними, то коэффициент индексации в следующем году будет 7,5%, а в 2023 г.– 6,7%», – сказала И.Бушкуте. Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене в середине мая обещала, что в следующем году пенсии будут расти быстрее, чем указано в законе.

В марте 2021 г. Содра сообщала, что в этом году пенсии увеличатся в среднем на 9,58%: при наличии обязательного стажа — на 41 евро до 440 евро, а средняя пенсия — на 38 евро (до 415 евро). В январе 2021 г. в Литве было больше миллиона получателей пенсий, из них 614 тыс. — получатели пенсий по старости.

По словам министра социальной защиты и труда, ныне действующая пенсионная система социального страхования покрывает основные традиционные риски и гарантирует выплаты: в случае старости, инвалидности, вдовства, сиротства. Пенсии финансируются за счет взносов в Содру и выплачиваются для покрытия конкретного риска. Схема социального обеспечения покрывает, по сути, те же риски и распространяется на тех инвалидов или пожилых людей, которые по тем или иным причинам не отработали необходимый трудовой стаж.

По ее словам, самая сложная ситуация с государственными пенсиями. «Здесь действительно огромное количество разнообразных льгот, разные суммы выплат, разнообразные условия назначения, эти льготы не покрываются никакими взносами, их покрывают все жители Литвы. К сожалению, нередко политики, желая получить поддержку электората, обязуются узаконить конкретную гарантию для определенной группы. Наверное, еще с 1995 года эта система расширялась за счет появления все новых и новых льгот, и по-прежнему появляются инициативы по дальнейшему расширению существующих групп получателей. Мы уже провели определенный анализ системы государственных пенсий и продумываем изменения, которые могут произойти в 2022 году после обсуждения с заинтересованными сторонами», — обещает М. Навицкене.

Информация «ЛК», BNS