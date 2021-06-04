Премьер: Поддерживая теневую экономику, обманываем себя

«Когда я начала работать в Минфине, люди были убеждены, что налоги платят для того, чтобы содержать власть. С одной стороны, это печально, а с другой стороны, это показало определенное направление: что нужно сделать для того, чтобы дискуссии о теневой экономике, вклад каждого из нас, что мы можем предпринять для ее уменьшения, стали понятны и приемлемы для людей. Вопрос «счет нужен или без счета» на самом деле означает, уплачивается ли налог на добавленную стоимость, а если нет, то в таком случае учитель не может получать более высокую зарплату, медик — лучшее оборудование, инвалид — услуги ассистента. Считая, что мы обманываем государство, мы на самом деле обманываем себя или своих близких», — сказала И. Шимоните.

Премьер-министр особо акцентировала вопрос налоговой морали. Когда речь идет о теневой экономике, важным является вопрос справедливости, который также ведет к различным условиям конкуренции, например, для бизнеса. По словам И. Шимоните, это очень важный аспект, из-за которого нельзя мириться с теневой экономикой, и обязанность государства — обеспечить равнозначные правила игры и приложить к этому все усилия.

Акцентируется внимание также на нравственности государственного управления, когда деньги, уплаченные налогоплательщиками, возвращаются наиболее эффективным способом. Следовательно, необходимо обеспечить прозрачные государственные закупки, конкурентоспособные решения, которые часто бросают тень на сектор государственного управления.

По словам И. Шимоните, в борьбе с теневой экономикой основное внимание следует уделять тому, как улучшить восприятие налоговых отчислений, начиная с образовательных учреждений, школ, а также на мерах, которые конкретно сокращают теневую экономику или стимулы для нее. На это влияет, например, цифровизация или более совершенные информационные технологии, упрощающие процедуры уплаты налогов.

В этом году общественная гражданская акция «В этой стране нет места тени» проводится уже в десятый раз. Организаторами кампании выступают ассоциация «Investor’s Forum» и инициатива прозрачного бизнеса «Белая волна»/ «Baltoji banga». Кампания призвана напомнить, что деньги, оседающие в тени — скрытые и не уплаченные налоги в государственный бюджет, — превращаются в не предоставляемые гражданам государства более качественные общественные услуги, неразвитую инфраструктуру или более низкое социальное благосостояние граждан.