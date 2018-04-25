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Ураган в Центральной Европе: обесточены тысячи домов, есть жертвы

Фото из открытых источников

По Центральной Европе пронеслись сильные ураганы, которые привели к гибели подростка в Словакии и мужчины в Германии. Об этом сообщает AP News.

По информации словацкой полиции, 14-летняя девочка погибла во время падения дерева. Неустановленное число ее сокурсников были ранены. В Германии погиб водитель, когда на его машину упало дерево. Также из-за сильного ветра было нарушено движение железнодорожных перевозок.

В частности, с утра были закрыты междугородные линии от Берлина до Гамбурга и Ганновера в северо-восточной части страны, на юге упавшее дерево заблокировало движение по линии Нюрнберг-Аугсбург. Кроме того, в районе Вольфсбурга скоростной поезд врезался в упавшее дерево.

Также около Дортмунда пожарным пришлось спасать овец из затопленного поля, которое было накрыто водой высотой 2 метра. Некоторых животных спасти не удалось.

В Чехии поваленные деревья повредили дороги, а десятки тысяч домохозяйств остались без электроэнергии.

Также около 1 700 вмешательств провели до 14.00 пожарные в связи со штормовыми ветрами, которые сегодня бушуют над Польшей, сообщает RMF24. Как сообщил пресс-секретарь пожарной охраны Павел Фрунчак, в Любушском воеводстве ранены два человека после того, как ветер перевернул прицеп грузового автомобиля. Правительственный Центр безопасности, передает, в свою очередь, что без электричества 125 тысяч потребителей.

Больше всего акций пожарных было проведено в Нижней Силезии. Лишенных электричества всего — более 70 тысяч — в Великопольском воеводстве, почти 20 тысяч на Западном Поморье.

Очень сильный шторм наблюдается и в Балтийском море, в связи с чем власти выдали предупреждение.

korrespondent.net
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