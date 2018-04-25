В Литве начинается сезон гриппа

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На этой неделе официально начинается сезон гриппа. Центр инфекционных заболеваний и СПИДа сообщает, что на 39-ой неделе этого года (23-29 сентября) общий уровень заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей в Литве достиг 54,1 случаев на 10 тыс. жителей.

Наименьший уровень заболеваемости на 39-ой неделе этого года зафиксирован на административной территории Тельшяй, наибольший – на административной территории Алитуса.

Установлено, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличился во всех округах, кроме Утенского и Вильнюсского. На прошлой неделе зарегистрировано 5 случаев гриппа.