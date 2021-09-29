Уровень вакцинации разделил Европу на Восток и Запад

Медлительность украинской вакцинации объясняют тем, что Украина не может пользоваться возможностями, которые имеют страны-члены ЕС.

Однако статистика показывает, что даже соседние с Украиной страны, входящие в ЕС, заметно отстают от западных партнеров. Худшие показатели в ЕС наблюдаются в Болгарии — 22% и Румынии — 33% вакцинированных. Немного лучше ситуация выглядит в Словакии — 44% и в Польше — 52%, но это значительно меньшие показатели по сравнению не только с Португалией, но и с такими странами, как Испания — 80%, Дания — 77%, Франция — 74% или Германия — 67%.

К слову, низкий уровень вакцинации на востоке Европы также совпадает со сравнительно высокими показателями смертности людей, у которых был обнаружен коронавирус.

Румыния оказалась среди лидеров в списке европейских стран по скорости распространения коронавируса — в среднем 6 815 в день, и по показателю смертности после заражений — в среднем 123 в день в течение последней недели.

Румынский специалист по вопросам здравоохранения Влад Миксич рассказал, что одной из причин низкого уровня вакцинации в стране является «традиционное недоверие к власти» в стране, а также слабо организованный процесс вакцинации.

В соседней Болгарии 23% опрошенных недавно сказали, что не хотят делать прививки, в то время как в целом в ЕС этот показатель составляет лишь 9%.