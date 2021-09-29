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В Польше зафиксировали рекордное число попыток нелегально пересечь границу

Фото Пограничная служба Польши

Пограничная охрана Польши зафиксировала рекордное число попыток нелегально пересечь границу из Беларуси за сутки. Об этом сообщается в среду в Twitter погранохраны, передает ТАСС.

«К сожалению, рекорд. Вчера, 28 сентября, погранохрана зафиксировала 473 попытки нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. Все попытки предотвращены», — указано в сообщении.

Всего с августа уже почти 10 тыс. нелегальных мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу из Беларуси. Более 8,5 тыс. таких попыток были предотвращены пограничниками. 1,2 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в охраняемых центрах в Польше. Польские власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

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Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, перевозит мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

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