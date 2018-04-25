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Ушедший из политики В. Ушацкас будет работать в Avia Solutions Group

Фото BFL/Гядмантаса Крописа

Многолетний дипломат Литвы и ЕС Вигаудас Ушацкас со вторника работает членом совета директором группы авиационных услуг  Avia Solutions Group (ASG), находящейся под контролем предпринимателя Гедиминаса Жемялиса, сообщил портал деловых новостей vz.lt. 

В. Ушацкас, намеревавшийся в последние месяцы сообщить о своих дальнейших планах, подтвердил порталу, что отказывается от политической карьеры и уходит в бизнес транспортных услуг. 

По информации vz.lt, Avia Solutions Group предоставляет услуги авиационному бизнесу в 66 странах. 

BNS напоминает, что В. Ушацкас работал дипломатом с 1991 года, в 2008-2010 годах был министром иностранных дел Литвы. Он возглавлял посольства Литвы в США, Великобритании, дипломатические миссии ЕС в Афганистане и России. 

В. Ушацкас баллотировался на последних президентских выборах в Литве. Он участвовал в праймериз оппозиционного Союза Отечества -Литовских христианских демократов (СО-ЛХД), однако на них проиграл бывшему министру финансов Ингриде Шимоните. 

В прошлом году консолидированная чистая прибыль группы Avia Solutions Group составила 14,05 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2017-ом (7,1 млн евро). В прошлом году группа получила 420 млн евро выручки – на 25% больше, чем в 2017 году  (337 млн евро).

BNS

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