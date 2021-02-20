Ущерб природе от инцидента в Бутинге – более 150 тыс. евро

Ущерб природе от декабрьского инцидента, когда имела место утечка нефти с Бутингского терминала, составил 152 тыс. евро, однако эта сумма может быть уточнена.
Об этом сообщил Департамент охраны окружающей среды, который провел проверку на Бутингском терминале, принадлежащим нефтекомплексу Orlen Lietuva. Как говорится в сообщении, в Балтийское море попало 2,8 тонн нефти.
«Все материалы были переданы в Клайпедскую прокуратуру, расследование еще не завершено. Поэтому, при установлении новых фактических обстоятельств о количестве сырьевой нефти, попавшей в море, размер нанесенного окружающей среде ущерба будет уточняться», – отметила в пресс-релизе глава департамента Ольга Вебрене.
По сообщению департамента, Orlen Lietuva уже возместила ущерб, нанесенный природе.
Нефть пролилась в Балтийское море 28 декабря. Тогда Министерство окружающей среды сообщило, что в Балтийское море пролилось до 2 тонн нефти, однако О. Вебрене в конце января сообщила, что количество пролившейся нефти не ясно.
Тогда сообщалось, что длина пятна достигала почти 4 километров, а ширина – около 100 метров. На следующий день Центр координирования спасения на море сообщил, что пятно растворилось само.
На этом терминале, девствующем с 1998 года, в период с 1999-2008 года произошли инциденты различной тяжести.