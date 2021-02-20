Ущерб природе от инцидента в Бутинге – более 150 тыс. евро

Нефть пролилась в Балтийское море 28 декабря. Тогда Министерство окружающей среды сообщило, что в Балтийское море пролилось до 2 тонн нефти, однако О. Вебрене в конце января сообщила, что количество пролившейся нефти не ясно.

Тогда сообщалось, что длина пятна достигала почти 4 километров, а ширина – около 100 метров. На следующий день Центр координирования спасения на море сообщил, что пятно растворилось само.

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На этом терминале, девствующем с 1998 года, в период с 1999-2008 года произошли инциденты различной тяжести.