ВОЗ: южноафриканский штамм коронавируса заразнее обычного

Фото thermofisher.mediaroom.com

Штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, является более заразным по сравнению с обычным вариантом. Эту информацию подтвердила на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, сообщает ТАСС.

«Данный штамм является более заразным, так же как и британский, — отметила она. — Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль».