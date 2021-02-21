Ущерб природе из-за инцидента, когда в декабре произошла утечка нефти с Бутингского терминала, составил 152 тыс. евро, однако эта сумма может быть уточнена.
Об этом сообщил Департамент охраны окружающей среды, который провел проверку на Бутингском терминале, принадлежащем нефтекомплексу Orlen Lietuva. Как говорится в сообщении, в Балтийское море попало 2,8 тонны нефти.
«Все материалы были переданы в Клайпедскую прокуратуру, расследование еще не завершено. Поэтому при установлении новых фактических данных о количестве сырьевой нефти, попавшей в море, размер нанесенного окружающей среде ущерба будет уточняться», – отметила глава департамента Ольга Вебрене.
По сообщению департамента, компания Orlen Lietuva уже возместила ущерб, нанесенный природе.
Нефть пролилась в Балтийское море 28 декабря. Тогда Министерство окружающей среды сообщило, что в Балтийское море пролилось до 2 тонн нефти, однако О. Вебрене в конце января сказала, что количество пролившейся нефти уточняется.
Сообщалось, что длина пятна достигала почти 4 километров, а ширина – около 100 метров. На следующий день Центр координирования спасения на море сообщил, что пятно растворилось само.
На этом терминале, действующем с 1998 года, в период 1999-2008 гг. произошло несколько инцидентов различной тяжести.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ