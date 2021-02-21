Ущерб природе

Нефть пролилась в Балтийское море 28 декабря. Тогда Министерство окружающей среды сообщило, что в Балтийское море пролилось до 2 тонн нефти, однако О. Вебрене в конце января сказала, что количество пролившейся нефти уточняется.

Сообщалось, что длина пятна достигала почти 4 километров, а ширина – около 100 метров. На следующий день Центр координирования спасения на море сообщил, что пятно растворилось само.

На этом терминале, действующем с 1998 года, в период 1999-2008 гг. произошло несколько инцидентов различной тяжести.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ