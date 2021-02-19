Фальшивых купюр стало меньше

В прошлом году в Банке Литвы (БЛ, Центробанк) было изучено 1333 единицы фальшивых евро — на 57% меньше, чем за 2019 год (3078), сообщает BNS. По данным Банка Литвы, в 2020 году были изучены 1172 поддельные банкноты и 161 монета.
«Фальшивых денег в обращении становится меньше не только в Литве, но и во всей еврозоне. Это может быть обусловлено разными причинами, и одна из них — во время карантина немного сократились расчеты наличными», — сказала для пресс-релиза эксперт БЛ по наличным деньгам Ева Ванскявиче.
Мошенники учли изменения и воспользовались тем, что люди стали проводить больше времени в интернете. В последние месяцы они активнее атакуют клиентов банков по телефону и с помощью интернет-услуг.
Больше всего в прошлом году, как и в 2019-м, было выявлено поддельных банкнот достоинством 50 и 20 евро, они составили 46% и 18% всех поддельных банкнот соответственно. Меньше всего было обнаружено фальшивых банкнот достоинством 5 и 200 евро. По данным экспертов Центробанка, такие тенденции сохраняются уже не один год. Не популярны среди мошенников слишком мелкие и слишком крупные купюры.
В течение 2020 года, особенно в четвертом квартале, также наблюдалось снижение количества явно поддельных банкнот евро, известных как movie money. Центробанк предупреждал о них население Литвы весной прошлого года. На первый взгляд, поддельные банкноты movie money выглядят как настоящие, но на самом деле — это реквизит хорошего качества. Такие купюры обычно используются для съемок фильмов. Эти фальшивые деньги не имеют обычных функций безопасности — таких, как водяные знаки, серебряные полосы или голограммы. Другие особенности, которые характеризуют наличные деньги как подделку: надпись «Movie Money». На настоящей купюре под флагом Европейского союза стоит подпись президента Европейского центрального банка. Полиция предупреждает работников торговли, рыночных торговцев, а также при расчетах в ресторанах и на дискотеках о необходимости быть осторожными и проявлять бдительность. Особенно если клиенты хотят платить за малоценные вещи крупными банкнотами или хотят разменять крупную купюру. Правонарушители могут попытаться получить взамен как можно больше реальных денег. В то же время при внимательном рассмотрении фальшивые купюры можно отличить от настоящих. К примеру, в подделках отсутствует так называемая микропечать, другие микроэлементы, рисунок часто размыт, а бумага тоньше настоящей.
В еврозоне в среднем на один миллион банкнот, находящихся в обороте, приходится 17 подделок, в Литве эта цифра меньше.
«Таким образом, шансы получить фальшивые деньги крайне низки, но мы призываем жителей быть осторожными и обращать внимание на получаемые деньги, проверять их по методу «пощупайте-посмотрите», – сказала эксперт по кассовым операциям ЦБ.
Банк Литвы не только расследует поддельные деньги, но и заменяет изношенные и поврежденные евро и литы. В кассах Банка Литвы в Вильнюсе и Каунасе литы бессрочно обмениваются на евро.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ