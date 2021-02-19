Фальшивых купюр стало меньше

В течение 2020 года, особенно в четвертом квартале, также наблюдалось снижение количества явно поддельных банкнот евро, известных как movie money. Центробанк предупреждал о них население Литвы весной прошлого года. На первый взгляд, поддельные банкноты movie money выглядят как настоящие, но на самом деле — это реквизит хорошего качества. Такие купюры обычно используются для съемок фильмов. Эти фальшивые деньги не имеют обычных функций безопасности — таких, как водяные знаки, серебряные полосы или голограммы. Другие особенности, которые характеризуют наличные деньги как подделку: надпись «Movie Money». На настоящей купюре под флагом Европейского союза стоит подпись президента Европейского центрального банка. Полиция предупреждает работников торговли, рыночных торговцев, а также при расчетах в ресторанах и на дискотеках о необходимости быть осторожными и проявлять бдительность. Особенно если клиенты хотят платить за малоценные вещи крупными банкнотами или хотят разменять крупную купюру. Правонарушители могут попытаться получить взамен как можно больше реальных денег. В то же время при внимательном рассмотрении фальшивые купюры можно отличить от настоящих. К примеру, в подделках отсутствует так называемая микропечать, другие микроэлементы, рисунок часто размыт, а бумага тоньше настоящей.

В еврозоне в среднем на один миллион банкнот, находящихся в обороте, приходится 17 подделок, в Литве эта цифра меньше.

«Таким образом, шансы получить фальшивые деньги крайне низки, но мы призываем жителей быть осторожными и обращать внимание на получаемые деньги, проверять их по методу «пощупайте-посмотрите», – сказала эксперт по кассовым операциям ЦБ.

Банк Литвы не только расследует поддельные деньги, но и заменяет изношенные и поврежденные евро и литы. В кассах Банка Литвы в Вильнюсе и Каунасе литы бессрочно обмениваются на евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ