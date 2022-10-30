Усиление патрулирования

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

С приближением Дня всех святых и Дня поминовения усопших литовская полиция усилит патрулирование, привлечет на помощь добровольцев, сообщил Департамент полиции.

Поскольку в эти дни большинство людей отправляется посетить могилы близких, на дорогах увеличатся транспортные потоки и движение станет более интенсивным, также может вырасти количество краж из автомобилей, полиция будет работать на основных кладбищах – регулировать движение, помогать водителям парковаться, будет патрулировать на подъездах к кладбищам, сообщил департамент.

На подъездах к кладбищам будут установлены временные дорожные знаки, которые водители обязаны соблюдать. По возможности должностные лица призывают пользоваться общественным транспортом.

В течение долгих выходных должностные лица будут проводить и рейды. Основное внимание будет уделяться ношению отражающих свет элементов, будут проводить проверки трезвости и контроля скорости.

Информация «ЛК», BNS