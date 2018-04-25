Памяти ушедших

Фото BFL/Греты Скарайтене

Наступила пора длинных осенних вечеров, кажется, сама природа создала это время для раздумий, когда мы вспоминаем ушедших друзей, близких и предков.

Молитвы о душах умерших, празднование дней памяти предков — неотъемлемая часть христианства. В христианском мировосприятии нет мертвых. У бога все живы, а души усопших людей пребывают вместе с нами в единой Церкви.

Религия считает соблюдение обрядов поминовения важным долгом всех верующих. Два первых ноябрьских дня в Католической церкви посвящены памяти усопших: 1 ноября — День всех святых и 2 ноября — День поминовения усопших. В Литве эти дни носят пришедшее из древности название Велинес.

День всех усопших верных был введен аббатом Одилоном Клюнийским во всех храмах бенедиктинского аббатства Клюни во Франции. До наших дней сохранился его декрет, датированный 998 годом. Вскоре эта традиция распространилась повсеместно на всю Католическую церковь. Например, в Риме этот праздник появился в начале XIV века.

У Дня всех святых и Дня поминовения усопших есть и глубокие языческие корни. Так, около двух тысяч лет назад кельтские племена в это время праздновали наступление Нового года, в канун которого отмечался праздник Самайн. Это пограничное время (переход к зиме) считалось временем волшебным и мистическим — нейтрально, а зачастую и враждебно настроенные к людям волшебные существа приходят в мир людей, а люди тоже имеют возможность побывать в потустороннем мире. Считалось также, что души умерших в этот день возвращаются в свои дома и требуют жертвенной пищи.

К ряду языческих относится и отмечаемый 31 октября праздник Хэллоуин. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «Хэллоуин» впервые упоминается в XVI веке как шотландское сокращение английской фразы All-Hallows-Even (с англ. — «Вечер всех святых», even — сокращение от evening («вечер»); по-шотландски читается как «хэллувин»). Так в то время называли ночь перед Днем всех святых.

В Литве традиция поминовения усопших получила самое широкое распространение. Жители независимо от вероисповедания посещают могилы своих родственников. Кроме того, День всех святых и День поминовения усопших тесно переплелись с днем Велинес.

«Веле» в переводе с литовского означает «душа умершего», Велинес – день поминовения усопших. Суть Велинес в древности заключалась в том, что в этот день для умерших готовили специальное угощение дома или несли его на кладбище, потому что по литовской мифологии осень тоже считается временем, когда умершие особенно часто навещают живых родственников и друзей. На могилах зажигают свечи, так как верят, что огонь притягивает умерших, а живые, таким образом, мирятся с ними.

Вечером семьи собирались за столом, ужинали в тишине, молились. По данным литовских этнологов, в этот день щедро подавали бедным и нищим, так как древние балты верили, что нищие имеют особую связь с миром мертвых и являются своего рода посредниками между живыми и усопшими.

Христиане должны позаботиться о том, чтобы перед праздником были убраны могилы их родных и близких, а также заброшенные могилы поблизости. Достойным воспоминанием об усопшем является зажженная на могиле свеча и цветы, но прежде всего — молитва об упокоении души.

Как сообщает Вильнюсское городское самоуправление, перед Днем поминовения усопших в Вильнюсе будет чаще курсировать общественный транспорт. В выходные дни 31 октября – 2 ноября, чаще будут курсировать 2, 7, 16 и 19-й троллейбусы. По 2 ноября в выходные и в будни чаще будут курсировать автобусы 37, 38, 63, 114 и 115-го маршрутов. С 24 октября по 2 ноября автобусы 88-го маршрута дополнительно будут останавливаться на остановке Тизенхаузу. Временное расписание можно найти в интернете, на сайте www.stops.lt.

Напомним, что пассажиры общественного транспорта должны быть в масках, дезинфицировать руки. Если вы плохо себя чувствуете, рекомендуем оставаться дома.

Информация «ЛК»